Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου

Την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, τιμά η εκκλησία μας στις 27 Ιανουαρίου & τη μέρα αυτή εορτάζει τα ονομαστήρια του ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Το απόγευμα της Δευτέρας 26-1 στις 18.00 τελέστηκε ο πολυαρχιερατικός εσπερινός στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου ενώ το πρωί της Τρίτης 27-1 τελέστηκε με λαμπρότητα η πολυαρχιερατική Θεία λειτουργία παρόντων και εκπροσώπων των αρχών της πόλης. Στη διάρκεια της Θείας λειτουργίας ο κ.κ. Χρυσόστομος προέβη & στη χειροτονία νέου διακόνου με το όνομα Ευστάθιος, ο οποίος είναι μοναχός της Ιεράς Μονής Παναγίας Γηροκομητίσσης. Μάλιστα τη στιγμή της χειροτονίας στο πλάι του νέου διακόνου στεκόταν και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σπάρτης και Μονεμβασίας κ.κ. Ευστάθιος που μετέβη στην Πάτρα για την εορτή του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος δέχθηκε τις ευχές του ιερού κλήρου και του λαού στον Ιερό Ναό, κατά τη διανομή του αντιδώρου.

Επίσης επιθυμία και παράκληση του ήταν αντί άλλων δωρεών, όσοι πιστοί το επιθυμούσαν, να προσφέρουν υπέρ του κοινωνικού συσσιτίου «Άρτος Αγάπης» της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως και του Τηλεοπτικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών «Λύχνος».

Της ακολουθίας του Όρθρου χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος, ενώ της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο εορτάζων Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντων των σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Σπάρτης κ. Ευσταθίου, Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, Σερρών κ. Θεολόγου, Άρτης κ. Καλλινίκου, Ηλείας κ. Αθανασίου, Ιερισσού και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Ιερωνύμου, Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Λακεδαιμονίας κ. Θεοφίλου, Αχελώου κ. Νήφωνος και Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Συμπροσευχόμενοι εκ του Ιερού Βήματος παρέστησαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κηφισίας κ. Κύριλλος, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος και Φθιώτιδος κ. Συμεών.

Στον πολυαρχιερατικό εσπερινό το απόγευμα της Δευτέρας, ήταν παρών & ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας κ. Δαμασκηνός.

Προ της απολύσεως στη Θεία λειτουργία την Τρίτη το πρωί, τελέστηκε και Πολυαρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, ο οποίος εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 2008.



Τέλος ο εορτάζων κ.κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε τους παριστάμενους Μητροπολίτες διότι έφθασαν στην Πάτρα για να τιμήσουν την εορτή του Αγίου Ιωάννου και την ελαχιστότητά του, καθως και όλους όσοι παρέστησαν στην εορταστική εκδήλωση.

