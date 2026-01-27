Πάτρα: Θλίψη για την ανθοπώλη Ουρανία Θεοφίλη που "έφυγε" στα 59 της χρόνια

Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε αφότου μαθεύτηκε το δυσάρεστο νέο του θανάτου της συμπολίτισσας ανθοπώλη Ουρανίας Ιωαν. Θεοφίλη σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Το κατάστημα της στην οδό Πανεπιστημίου 113 ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Α' Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών είναι από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα της πόλης με ποικιλία από άνθη και φυτά ενώ ξεχωριστές είναι & οι ανθοδέσμες και οι άνθινες κατασκευές και δημιουργίες του.

Η Ουρανία Θεοφίλη, σύζυγος του Νίκου Μπουλη, ήταν μία κοινωνική γυναίκα, καλή επαγγελματίας που καθημερινά βρισκόταν στην επιχείρηση της και φρόντιζε πάντα να διαθέτει φρέσκα και μυρωδάτα λουλούδια και γλαστράκια στον κόσμο.

Λίγο καιρό πριν τα Χριστούγεννα η Ουρανία Θεοφίλη είχε χάσει την αγαπημένη της μητέρα, Ελένη σε ηλικία 84 ετών και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ήταν το 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε ξαφνικά τη ζωή της, το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026, στην Πάτρα. Η Ουρανία Θεοφίλη ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία στο σπίτι της και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας που ωστόσο δεν την είχε καταβάλλει και η ίδια φρόντιζε να είναι πάντα εκεί ανάμεσα στα λουλούδια της. Συχνά τη συναντούσες στην περιοχή του Ζαβλανίου να τρέχει για δουλειές με το μηχανάκι της. Ήταν μία γυναίκα αγωνίστρια, πάντα εξυπηρετική που ρωτούσε με ενδιαφέρον τον πλησίον της. Είχε πολλά να προσφέρει ακόμα και ο θάνατος της σκόρπισε μεγάλη λύπη και θλίψη.

Είχε μία κόρη την Ακριβή.

Ο πατέρας της, Ιωάννης Γεωργ. Θεοφίλης, ανθοπώλης είχε φύγει από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2018 στα 82 του χρόνια. Η ίδια με συμπαραστάτη πάντα το σύζυγο της, Νίκο, κρατούσαν την επιχείρηση φροντίζοντας πάντα να έχουν τα καλύτερα και ωραιότερα λουλούδια φέρνοντας ακόμα και από το εξωτερικό, από την Ιταλία.

Επίσης εκτός από άνθινες συνθέσεις, αναλάμβαναν και την κατασκευή μαρμάρινων πλακών για μνημεία.

Η κηδεία της Ουρανίας Θεοφίλη θα τελεστεί την Τετάρτη 28-1-2026 στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων του Α' Κοιμητηρίου Πατρών όπου και θα ταφεί.

Η φωτ. είναι από τη σελίδα του ανθοπωλείου Θεοφίλης στο facebook.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ