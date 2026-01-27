Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ακατάλληλες και ανεπαρκείς οι συνθήκες στέγασης των Ειδικών Σχολείων στην Πάτρα»

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τις ελλείψεις χώρων για τα ειδικά σχολεία της Πάτρας και τη στέγαση των μαθητών με αναπηρία.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Εδώ και χρόνια, στην Πάτρα επικρατεί μια απαράδεκτη και προσβλητική για το κράτος δικαίου κατάσταση όσον αφορά στη στέγαση της ειδικής αγωγής. Μαθητές με αναπηρία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αχαΐας στοιβάζονται σε κτίριο ελάχιστων τετραγωνικών ενώ ολόκληρος όροφος του ίδιου κτιρίου παραμένει κλειστός. Πρόκειται για 114 μαθητές και 75 εκπαιδευτικούς που φιλοξενούνται «προσωρινά» εδώ και χρόνια σε ένα από τα κτήρια που περιλαμβάνει το συγκρότημα του Ιδρύματος Κωφών και Βαρήκοων στην περιοχή των Μποζαίτικων. Από το 2002 που έχει δημιουργηθεί το Εργαστήριο δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος για την στέγασή του.

Την ίδια στιγμή το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών στεγάζεται σε δύο διαφορετικά κτίρια (Αγ. Σοφία και Ανθούπολη), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετακίνηση, την ασφάλεια και την παιδαγωγική συνέχεια των μαθητών.

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Ελλάδας (ΟΛΜΕ) κάνει λόγο για «ανεπίτρεπτες καταστάσεις», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται όχι για τεχνικό ζήτημα αλλά για πολιτική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων παιδιών του δημόσιου σχολείου.

Επειδή το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 21) προβλέπει την ειδική φροντίδα και την πλήρη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία,

Επειδή η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα, κατοχυρώνει το δικαίωμα σε ισότιμη, προσβάσιμη και ποιοτική εκπαίδευση,

Επειδή η υποβάθμιση της ειδικής αγωγής αποτελεί μορφή έμμεσης διάκρισης εις βάρος των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο παραμένει αναξιοποίητος ο πρώτος όροφος του κτιρίου, την ώρα που 114 μαθητές με αναπηρία και 75 καθηγητές στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους;

2. Πώς διασφαλίζεται σήμερα η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και η παιδαγωγική επάρκεια των υφιστάμενων χώρων για το ΕΕΕΕΚ και των Ειδικών Σχολείων της Πάτρας;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια η χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία των χώρων για τις ανάγκες των ειδικών σχολείων;

4. Ποιο είναι το συνολικό και δεσμευτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη μόνιμη, ενιαία και αξιοπρεπή στέγαση του ΕΕΕΕΚ Αχαΐας και του Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου Πατρών;