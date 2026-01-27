Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναφορά στη Βουλή για την ενίσχυση της Αστυνομίας στην Αχαΐα

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με προσωπικό.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατέθεσε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, διαβιβάζοντας το υπόμνημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με έμψυχο δυναμικό, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026.

Στο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας περιγράφει αναλυτικά τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Αχαΐα καλείται να καλύψει την αστυνόμευση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, με μόνιμο πληθυσμό που υπερβαίνει τις 300.000 κατοίκους, ενώ σε ετήσια βάση ο αριθμός επισκεπτών και διερχομένων είναι υπερδιπλάσιος, λόγω του λιμανιού της Πάτρας, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου, καθώς και της αεροπορικής σύνδεσης μέσω του Αεροδρομίου Αράξου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι «η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας αντιμετωπίζει ήδη σημαντικό έλλειμμα προσωπικού και υψηλό μέσο όρο ηλικίας των υπηρετούντων, ενώ εντός του 2026 θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 144 αστυνομικοί, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα έκτο της συνολικής οργανικής δύναμης». Όπως τονίζεται, μέρος του προσωπικού αυτού αναμένεται να αποχωρήσει υποχρεωτικά λόγω ορίου ηλικίας, ενώ εκφράζεται ανησυχία για περαιτέρω αποχωρήσεις τα επόμενα έτη.

Παράλληλα, στο υπόμνημα επισημαίνονται οι πρόσθετες απαιτήσεις που δημιουργούνται τόσο από τις κοινωνικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας και της Αχαΐας, όσο και από τις αυξημένες κυκλοφοριακές πιέσεις στην πόλη, που επιβαρύνουν σημαντικά τις υπηρεσίες Τροχαίας. Ειδική μνεία γίνεται και στη λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, ο οποίος διευρύνει σημαντικά το πεδίο ευθύνης της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, καθιστώντας αναγκαία την ενδυνάμωση των οργανικών θέσεων.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, διαβιβάζοντας το αίτημα της Ένωσης και αξιοποιώντας το συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό εργαλείο, ώστε το ζήτημα να φτάσει άμεσα σε γνώση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με νέο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή επάρκεια των υφιστάμενων υπηρεσιών και η εύρυθμη λειτουργία τους, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών.

Σε δήλωσή της, η κα. Αλεξοπούλου σημειώνει ότι «η επιπλέον στελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της Πολιτείας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «κάθε απόφαση κατανομής προσωπικού οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ώστε να υποστηρίζεται το αίσθημα ασφάλειας και η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών».