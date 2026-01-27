Αλίκη Βουγιουκλάκη: Στα αζήτητα το σπίτι της «εθνικής σταρ»

Παρότι ο χρόνος περνά, το εμβληματικό σπίτι όπου διέμενε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου παραμένει χωρίς αγοραστή.

Το μεσιτικό γραφείο που έχει αναλάβει την πώληση προχώρησε σε αναπροσαρμογή της ζητούμενης τιμής, μειώνοντάς την από τα 4 εκατομμύρια ευρώ στα 3,5 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων μηνών, που έκαναν λόγο για έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά στην πράξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, η εύρεση αγοραστή για το ιστορικό σπίτι της «εθνικής σταρ», εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Το πολυτελές διαμέρισμα δεν ήταν απλώς ένα σπίτι. Ήταν το σκηνικό της πιο γοητευτικής κινηματογραφικής ζωής, γεμάτο λάμψη, μυστικά και θεατρική φινέτσα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαταστάθηκε στη Στησιχόρου το 1962, στα πρώτα χρόνια της θριαμβευτικής της καθιέρωσης. Το κουδούνι του σπιτιού έγραφε μόνο «Αλίκη» – όπως ακριβώς την ήξερε όλη η Ελλάδα.

Το διαμέρισμα της κόστισε 2 εκατομμύρια δραχμές, τιμή καλή για την εποχή. Όμως το σπίτι μεταμορφώθηκε σιγά σιγά με πολυτελείς παρεμβάσεις, ειδικά μετά τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το 1965. Επρόκειτο για ένα ρετιρέ επτά δωματίων, στον τέταρτο όροφο νεόδμητης πολυκατοικίας, με θέα στο Ζάππειο.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δημιούργησε εκεί έναν προσωπικό παράδεισο, γεμάτο παλαιά έπιπλα, αντίκες, καθρέφτες και στολίδια που θύμιζαν θεατρική σκηνή. Ξεχώριζε το «σαλόνι της κυρίας» με τις κούκλες και τα δώρα των θαυμαστών της. Η ίδια αγαπούσε την ιδιωτικότητα, καλύπτοντας τις τζαμαρίες με βαριές, σκουρόχρωμες κουρτίνες.

Μετά το διαζύγιο, η διακόσμηση άλλαξε για πρώτη φορά. Μια δεύτερη ανανέωση έγινε το 1995. Δεν πρόλαβε να το χαρεί. Η αντίστροφη μέτρηση, λόγω καρκίνου είχε ξεκινήσει, με την Βουγιουκλάκη να πεθαίνει τον Ιούλιο του 1996.