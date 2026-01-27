Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον Παγασητικό Κόλπο

Κολυμπούσε δίπλα σε σκάφος με ψαράδες – ΒΙΝΤΕΟ
Δεν πίστευαν στα μάτια τους, ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο στον Βόλο, καθώς το Σάββατο 24 Ιανουαρίου εμφανίστηκε δίπλα από το σκάφος τους μία… φάλαινα.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube, και συγκεκριμένα στο κανάλι «No Kid No Fish», φαίνεται μία φάλαινα να κολυμπάει δίπλα στο αλιευτικό σκάφος.
«Σπάνια και απίστευτη καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο! Την ώρα που βρισκόμασταν στη θάλασσα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα θέαμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Το βίντεο είναι αυθεντικό και τραβήχτηκε στον Παγασητικό, καταγράφοντας από κοντά την παρουσία της φάλαινας. Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.
