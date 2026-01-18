Ο Αντώνης Κουνάβης για την απώλεια του Μάκη Μαυρωτά

Για την απώλεια του Μάκη Μαυρωτά, ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο θάνατος του Μάκη Μαυρωτά σκόρπισε τη θλίψη στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, όπως και σε μένα προσωπικά, καθώς και σε όλους όσοι πιστεύουν στις ίδιες αξίες και στα ίδια ιδανικά που ο εκλιπών υπηρέτησε με προσήλωση, συνέπεια και θάρρος.

Ο Μάκης Μαυρωτάς υπήρξε στέλεχος με βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, τις οποίες δεν δίστασε να υπερασπιστεί ακόμη και σε δύσκολες εποχές, πληρώνοντας βαρύτατο προσωπικό τίμημα. Οι διώξεις που υπέστη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, δεν τον λύγισαν. Αντιθέτως, ανέδειξαν το ήθος του, την πίστη του στη Νέα Δημοκρατία, τη δημοκρατική του συνείδηση και την αφοσίωσή του στην ελευθερία της έκφρασης.

Στην πολυαγαπημένη σύζυγο του, Ντίνα, που ήταν το ακλόνητο στήριγμα του, καθώς και στα τρία παιδιά του, τον Σπύρο, τη Μαρία και την Αθηνά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε».