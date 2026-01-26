Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ταλαιπωρία πολιτών στην Αιγιάλεια λόγω υπολειτουργίας του φαρμακείου ΕΟΠΥΥ Αιγίου»

Κοινοβουλευτική ερώτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για την υπολειτουργία και την υποστελέχωση του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στο Αίγιο και τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες πολίτες της Αιγιάλειας και της Δυτικής Κορινθίας, που προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Αίγιο, ταλαιπωρούνται καθημερινά, καθώς αυτό είτε υπολειτουργεί είτε δεν λειτουργεί καθόλου, λόγω της δικαιολογημένης άδειας της μοναδικής υπαλλήλου που υπηρετεί σε αυτό.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών, πολλοί εκ των οποίων αδυνατούν να προμηθευτούν εγκαίρως τη φαρμακευτική τους αγωγή, γεγονός που συνιστά αντικειμενικό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή τους.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ περί επαρκούς στελέχωσης, η πραγματικότητα αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Η λύση που επιλέχθηκε, δηλαδή η προσωρινή αποστολή ενός διοικητικού υπαλλήλου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας του φαρμακείου, δεν προσέφερε καμία ουσιαστική βελτίωση και αναδεικνύει την προχειρότητα και την έλλειψη συντονισμού με την οποία το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις υπαλλήλων, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση εκατοντάδων ασφαλισμένων να επαφίεται σε μία μόνο υπάλληλο. Η αδυναμία άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος οδηγεί σε συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των πολιτών, και ιδίως των χρονίως πασχόντων, οι οποίοι εκτίθενται σε άσκοπη ταλαιπωρία και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Επειδή η υπολειτουργία του φαρμακείου έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών και στην έγκαιρη πρόσβασή τους στη φαρμακευτική αγωγή,

Επειδή η ακραία υποστελέχωση καταδεικνύει οργανωτική ανεπάρκεια και έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την εξασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στο Αίγιο;

2. Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επαρκή και μόνιμη στελέχωση του φαρμακείου, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;