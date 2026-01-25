Δύο συλλήψεις για ληστρική κλοπή στην Ηλεία

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, σε συνεργασία με την ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, για υπόθεση ληστρικής κλοπής.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για ληστρική κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι μετέβησαν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας σε κατάστημα που βρίσκεται στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας – Κυλλήνης, απ’ όπου αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 150 ευρώ χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο. Κατά την αποχώρησή τους, προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλεμμένα αντικείμενα, απείλησαν με τη χρήση μαχαιριού πελάτη του καταστήματος, ο οποίος επιχείρησε να τους ακινητοποιήσει.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δραστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθησαν.