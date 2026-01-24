Μια παρεξηγημένη αγροτική Περιφέρεια: η Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αγροτικής Περιφέρειας που συχνά υποτιμάται στον δημόσιο διάλογο.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει πλήθος κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών μονάδων, δεν αναγνωρίζεται συνήθως ως «κατεξοχήν αγροτική περιοχή».

Ο λόγος είναι ότι στο παραγωγικό της μοντέλο δεν κυριαρχούν οι εκτατικές, ενταγμένες στις μεγάλες επιδοτήσεις, αροτραίες καλλιέργειες που απαιτούν βαριά και υψηλού κόστους γεωργικά μηχανήματα.

Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι παραπλανητική. Η αγροτική φυσιογνωμία της Δυτικής Ελλάδας είναι διαφορετική, αλλά εξαιρετικά δυναμική.

Η Περιφέρεια κατέχει κεντρική θέση στη σταβλισμένη κτηνοτροφία, με την παραγωγή πρόβειου γάλακτος να την κατατάσσει στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη σημασία της περιοχής στην εγχώρια γαλακτοπαραγωγή και στην τροφοδοσία της μεταποίησης.

Παράλληλα, η Δυτική Ελλάδα αναδεικνύεται στην πρώτη θέση σε εκτάσεις θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει έναν σύγχρονο και εντατικό αγροτικό προσανατολισμό, με υψηλή προστιθέμενη αξία, αυξημένες ανάγκες σε εργασία και σημαντική συμβολή στο αγροτικό εισόδημα.

Τα δύο διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνουν με σαφήνεια τη θέση της Δυτικής Ελλάδας στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος και στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια αγροτική Περιφέρεια με ισχυρό, αλλά συχνά παρεξηγημένο ρόλο. Η αναγνώριση αυτού του ρόλου είναι κρίσιμη για τη χάραξη δίκαιων και στοχευμένων αγροτικών πολιτικών.

Παραγωγή πρόβειου γάλακτος ανά Περιφέρεια