Αμπού Ντάμπι: Συνεχίζονται οι συνομιλίες για το ουκρανικό - Η Μόσχα επιμένει για το Ντονμπάς, νέα επίθεση στο Κίεβο

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε πρώτη μέρα της συνάντησης Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στο Αμπού Ντάμπι, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε το καυτό ζήτημα των εδαφών.

Παρά τις επαφές Ρώσων και Ουκρανών στο Αμπού Ντάμπι, δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική πρόοδος προς έναν πιθανό συμβιβασμό με τις συνομιλίες να συνεχίζονται σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη ρωσική αεροπορική εκστρατεία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, οδηγώντας τη χώρα στη σοβαρότερη ενεργειακή δοκιμασία από την αρχή της σύρραξης.

Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον να αναζητήσει διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Από την πλευρά της, η Μόσχα θέτει ως βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών την παραχώρηση ολόκληρης της βιομηχανικής ζώνης του Ντονμπάς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί βασικό άξονα των συνομιλιών που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.

«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει πραγματική βούληση από τη Ρωσία να δώσει τέλος στον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα κριθεί τις επόμενες ώρες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής που Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε κοινό κύκλο επαφών, στο υψηλότερο μέχρι στιγμής επίπεδο.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν βαρύ χειμώνα, με μεγάλο μέρος του ενεργειακού της δικτύου να έχει πληγεί από ρωσικά πλήγματα.

Στα μέτωπα των μαχών, οι Ρώσοι συνεχίζουν την προέλασή τους και ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης.

Το διπλωματικό αυτό εγχείρημα ακολουθεί την έβδομη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Εκεί, στο τραπέζι βρέθηκαν τόσο οι εδαφικές αξιώσεις της Ρωσίας όσο και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία, για τις οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπήρξε συνεννόηση με τον Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.\

Μπαράζ ρωσικών επιδρομών

Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 11 τραυματίες.