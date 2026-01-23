Τσόκας για κόμμα Καρυστιανού: Ο πρώην πολιτευτής της Νίκης έχει στείλει προτάσεις για τα οικονομικά

Διευκρινίσεις για όσα ο ίδιος είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media περί συμμετοχής του στην «επιτροπή σοφών» του κόμματος της Μαρία Καρυστιανού έδωσε πρώην πολιτευτής της Νίκης, Αθανάσιος Τσόκας, μιλώντας στον ρ/σ Status FM 107.7.

Ο Αθανάσιος Τσόκας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μέλος κάποιας θεσμικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι έχει αποστείλει προτάσεις για την οικονομία στην Μαρία Καρυστιανού, από την οποία –όπως είπε– έλαβε απλώς ευχαριστήρια απάντηση. «Δεν είμαι μέλος επιτροπής. Έχω στείλει τις προτάσεις μου και η απάντηση ήταν “σας ευχαριστώ πολύ”», ανέφερε ο πρώην πολιτευτής της Νίκης. Όπως εξήγησε, μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος από την κ. Καρυστιανού, επικοινώνησε μαζί της μέσω τρίτου προσώπου, προκειμένου να προσφέρει τη συνδρομή του.

«Πριν από κάποιους μήνες η κυρία Καρυστιανού ανακοίνωσε κίνημα πολιτών. Είμαι στο κίνημα των εκατομμυρίων που ακολουθούν την Καρυστιανού. Όταν το διάβασα είπα στον εαυτό μου “είμαι κι εγώ”. Απευθύνθηκα στον φίλο μου Νίκο Παπαδόπουλο και πήρα ένα τηλέφωνο της κυρίας Καρυστιανού και της έστειλα στο viber για να προσφέρω τη βοήθειά μου» είπε στον Status FM ο κ. Τσόκας.

Πρόσθεσε, μάλιστα, «είμαι ένας αυθόρμητος επιστήμονας που της έστελνα μηνύματα με προτάσεις ρηξικέλευθα, ο Θεός με έχει προικίσει με πολλά ταλέντα, αυτή θα αξιολογήσει τις προτάσεις μου».