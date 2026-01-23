Scorpions: Πέθανε ο Φράνσις Μπούχολζ, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος

H οικογένεια του Φράνσις Μπούχολζ, με μια συγκινητική ανακοίνωση στην προσωπική σελίδα του στο Facebook, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions έφυγε από τη ζωή, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του



Γεννημένος το 1954, ο Μπούχολζ υπήρξε μέλος των Scorpions από το 1973 έως το 1992, συμμετέχοντας σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος, όπως τα In Trance, Taken By Force, Blackout και Love at First Sting. Αργότερα συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον κιθαρίστα Μάικλ Σένκερ, αδερφό του ιδρυτή των Scorpions, Ρούντολφ Σένκερ.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta»

Ο Φράνσις Μπούχολζ αφήνει πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.