Πάτρα: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Πάτρας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για το 2026, παρουσία της Δημοτικής Αρχής και στελεχών της Υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για το 2026, έκοψε με εκδήλωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑ Πάτρας.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Υπηρεσίας μαζί με τους εργαζόμενους, βρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Επίσης, το "παρών" έδωσαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και Δημοτικός Σύμβουλος Πατρέων, Διονύσης Κλάδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ Κατερίνα Σίμου, καθώς και ο γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, Γιώργος Μαστραντωνάκης.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος, εκτός από τις ευχές για υγεία και καλή χρονιά και υγεία, στάθηκε στο έργο της Υπηρεσίας όπως και στην ανάγκη εγρήγορσης για την ανατροπή των σχεδιασμών που προγραμματίζονται σε βάρος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων.

Πάνω σε αυτή τη βάση, σημείωσε ότι συχνά – πυκνά γίνονται αναφορές και σχεδιασμοί για περαιτέρω εμπορευματοποίηση υπηρεσιών όπως η ύδρευση - αποχέτευση κ.α. που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και πρέπει να προσφέρονται φθηνά και ποιοτικά στα λαϊκά στρώματα, όχι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Επεσήμανε πως σε αυτά τα πλαίσια η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει την πορεία της μαζί με το λαό της πόλης που παράγει, απέναντι σε όλους όσοι επιδιώκουν μόνο να κερδίζουν για δικό τους όφελος, κάνοντας λόγο συνολικότερα για έναν αγώνα που αφορά τη ζωή όλων των εργαζομένων, και του λαού σήμερα και πολύ περισσότερο των παιδιών τους αύριο.

Με ευχές για υγεία και με την ανάγκη συνέχισης της συνεργασία της συνεργασίας Διοίκησης και εργαζομένων, στο μεγάλο έργο και την προσπάθεια που κάνει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών, χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρόεδρος της Υπηρεσίας.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και όσων έχουν συμφέροντα από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού, με μέτρα που επιδιώκονται να εφαρμοστούν και μέσω των συγχωνεύσεων των ΔΕΥΑ, έχοντας αρνητικές συνέπειες και στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τους.

Στην συνέχιση της συνεργασίας εργαζομένων – διοίκησης, στάθηκε τέλος από την πλευρά του και ο γενικός Διευθυντής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή έφερε θετικά αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα.