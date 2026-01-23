Κυλλήνη: Σύλληψη δύο ατόμων για αυτοσχέδιες κατοικίες χωρίς υποδομές

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών σε περιοχή της Κυλλήνης προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από εντοπισμό αυτοσχέδιων παραπηγμάτων χωρίς κατάλληλες υποδομές υγιεινής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Κυλλήνης, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), διότι σε αστυνομικούς ελέγχους, που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδια παραπήγματα, όπου διέμεναν, χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση (πόσιμο νερό, αποχέτευση) δημιουργώντας εστία ανάπτυξης μολυσματικών νόσων.