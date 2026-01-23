Αγρίνιο: Γυναίκα συνελήφθη λόγω καταδικαστικής απόφασης για κλοπή

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας στο Αγρίνιο προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση για κλοπή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για κλοπή.