Αμαλιάδα: Σύλληψη γυναίκας για καταδικαστική απόφαση κλοπής

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη μιας γυναίκας στην Αμαλιάδα προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση για κλοπή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών για κλοπή.

