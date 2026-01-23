Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για λαθραία τσιγάρα και καπνό

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στην οικία της.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -73- πακέτα λαθραίων τσιγάρων και δυο συσκευασίες λαθραίου καπνού, τα οποία στερούνταν την ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, η κατηγορούμενη αρνήθηκε επανειλημμένα, την διενέργεια της έρευνας στην οικία της.
