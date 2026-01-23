Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για λαθραία τσιγάρα και καπνό

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στην οικία της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -73- πακέτα λαθραίων τσιγάρων και δυο συσκευασίες λαθραίου καπνού, τα οποία στερούνταν την ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, η κατηγορούμενη αρνήθηκε επανειλημμένα, την διενέργεια της έρευνας στην οικία της.