Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα για λαθραία τσιγάρα και καπνό

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά τον εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων στην οικία της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -73- πακέτα λαθραίων τσιγάρων και δυο συσκευασίες λαθραίου καπνού, τα οποία στερούνταν την ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, η κατηγορούμενη αρνήθηκε επανειλημμένα, την διενέργεια της έρευνας στην οικία της.

