Ρόδος: Βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη Ρόδο, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας»
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη Ρόδο.
Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη, που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας».
Τα σκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι υπήρχε ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ασφαλιστούν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών από τους ιδιοκτήτες τους, δεν ασφαλίστηκαν.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
ΕΡΤ
