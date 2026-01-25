Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Μέσα από την ομαδική προσπάθεια ή από τις συνεργασίες θα καταφέρετε να λύσετε σήμερα ευκολότερα κάποια μακροχρόνια προβλήματα και να πραγματοποιήσετε βήματα προόδου. Η επιτυχία σας εξαρτάται τώρα σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον σας, από τους συνεργάτες ή τα άτομα που σας στηρίζουν. Γιατί μόνοι σας ελάχιστα θα καταφέρετε.

Ταύρος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Δίδυμοι

Η μέρα θα γεννήσει από την μια έντονα συναισθήματα, θα σας αναγκάσει όμως από την άλλη να εγκαταλείψετε την ασφάλεια του γνώριμου και να ανοίξετε τα φτερά σας σε καινούργιες εμπειρίες. Θα αναδειχθούν οι ηγετικές σας ικανότητες και θα ενθαρρυνθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και ευθύνες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.

Καρκίνος

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Λέων

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Παρθένος

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Ζυγός

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Σκορπιός

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Τοξότης

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Αιγόκερως

Η μέρα προσφέρεται να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Μέσα από την επίλυση των ζητημάτων που σας απασχολούν με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα σας. Ενδεχομένως να κάνετε επίσης μια αλλαγή στις διατροφικές σας συνήθειες ή αναφορικά με την άσκηση σας, προκειμένου να βελτιώσετε την ευεξία σας.

Υδροχόος

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Ιχθείς

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.