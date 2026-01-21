Φ. Ζαΐμης: "Απεστάλησαν όλα τα στοιχεία των δικαιούχων από τις καταστροφές των επιχειρήσεων"

Όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Αχαΐα απεστάλησαν από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας στην Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλέψεις της Κρατικής Αρωγής για τους πληγέντες του Νομού.

Οι επιτροπές που είχαν συσταθεί από την πρώτη στιγμή για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών ολοκλήρωσαν όλη την προβλεπόμενη διαδικασία (καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αυτοψίες στις οριοθετημένες περιοχές, συγκέντρωση δικαιολογητικών, επιβεβαιώσεις στοιχείων κ.ο.κ.) σε σύντομο χρόνο και πλέον 39 επιχειρήσεις της Αχαΐας συμπεριλήφθηκαν στον συγκεντρωτικό πίνακα προς επιχορήγηση στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής.

Τα στοιχεία των 39 δικαιούχων αναρτήθηκαν ήδη στον on line σύνδεσμο της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής από τις 16 Ιανουαρίου.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης:

«Από την πλευρά των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας έγινε το καλύτερο δυνατό, στους ταχύτερους δυνατούς χρόνους, καθώς μέσα σε τέσσερις μήνες από τις πυρκαγιές ολοκληρώθηκε μια απαιτητική διαδικασία με ελέγχους, αυτοψίες, έγγραφα που έπρεπε να ταυτοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς μας συνεργάτες για την ολοκληρωμένη δουλειά τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται πλέον στην Γ.Γ. Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους συμπολίτες μας».

Ο ίδιος πάντως συμπλήρωσε πως «εμείς είμαστε ο πρώτος και βασικός κρίκος της αλυσίδας του κρατικού ελέγχου που καταγράφει, ελέγχει και επιβεβαιώνει τις ζημιές που προκαλούνται, ωστόσο αυτό που πρέπει τώρα είναι να λειτουργήσουν το ίδιο γρήγορα και οι υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πληρωθούν το γρηγορότερο δυνατό και να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση».