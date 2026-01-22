Aρκούδα βγήκε... σεργιάνι στην Κοζάνη

Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Αναρράχης, στον δήμο Εορδαίας της Κοζάνης , την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους. Σύμφωνα με το voria.gr, ένας πολίτης είδε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη με το Εμπόριο και κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό του από το αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται ότι το ζώο δεν ήταν επιθετικό, αλλά απλώς παρακολουθούσε τι γινόταν γύρω του, προτού βγει εκτός δρόμου και συνεχίσει την πορεία του.



Κάποιοι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να τη δουν ακόμα και κοντά στις αυλές τους, χωρίς να κινδυνεύσουν.