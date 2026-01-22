Aρκούδα βγήκε... σεργιάνι στην Κοζάνη

Έκπληκτοι οι περαστικοί
Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Αναρράχης, στον δήμο Εορδαίας της Κοζάνης, την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το voria.gr, ένας πολίτης είδε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη με το Εμπόριο και κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό του από το αυτοκίνητο.
Στο βίντεο φαίνεται ότι το ζώο δεν ήταν επιθετικό, αλλά απλώς παρακολουθούσε τι γινόταν γύρω του, προτού βγει εκτός δρόμου και συνεχίσει την πορεία του.
Κάποιοι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να τη δουν ακόμα και κοντά στις αυλές τους, χωρίς να κινδυνεύσουν.
Τι αλλάζει με τις άδειες των μισθωτών - Πώς «σπάνε» και τι πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι
Πάτρα: Ποντικοφάρμακο και γυαλιά σε κιμά, έξω από pet shop- Δυο νεκρά γατάκια και ένα που σώθηκε από θαύμα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
«Η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της τον Αύγουστο για δευτερόλεπτα»: Η NASA διαψεύδει τη viral θεωρία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr