205 χρόνια από τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας- Όλες οι εκδηλώσεις

Το πλήρες πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την 205η Επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (26–31 Ιανουαρίου 1821) παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ την Τρίτη στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο.

Την παρουσίαση έκανε η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας κα Μαρία Αγγελοπούλου, ενώ τοποθετήσεις για τους επιμέρους άξονες των εορτασμών έκαναν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου, η Πρόεδρος της ΙΛΕΑ κα Βάνα Μπεντεβή, ο κινηματογραφιστής κ. Βασίλης Γεωργαντάς και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας π. Αθανάσιος Λιακόπουλος.

Η κα Αγγελοπούλου υπογράμμισε ότι ο εορτασμός της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας αποτελεί δημόσια εορτή τοπικής και ιστορικής σημασίας, θεσμοθετημένη με Προεδρικό Διάταγμα, με στόχο αφενός την τιμή της ιστορικής μνήμης και αφετέρου την ανάδειξη της σύγχρονης ταυτότητας της Αιγιάλειας. Όπως σημείωσε, οι εκδηλώσεις -οι οποίες ξεκίνησαν το περασμένο σαββατοκύριακο με τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας- βασίζονται στη συμμετοχικότητα, στη συνεργασία με συλλόγους και φορείς, στη σύνδεση όλων των ηλικιών και στη γεφύρωση της ιστορίας με τον σύγχρονο πολιτισμό.Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου χαρακτήρισε τη Συνέλευση της Βοστίτσας «ορόσημο» για ολόκληρο το ελληνικό έθνος και τόνισε ότι το όνομα «Βοστίτσα» αποτελεί βασικό πυλώνα του τουριστικού brand της Αιγιαλείας. Όπως ανέφερε, η ιστορική αυτή παρακαταθήκη μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι φέτος θα φιλοξενηθούν στην περιοχή περισσότερα από 500 μέλη ομάδων αναβιωτών από όλη τη χώρα.

Η Πρόεδρος της ΙΛΕΑ κα Βάνα Μπεντεβή αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιακής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας μπορεί, μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές και ψηφιακές πρακτικές, να γίνει πιο προσιτή και κατανοητή στους νέους ανθρώπους.

Ο κινηματογραφιστής Βασίλης Γεωργαντάς παρουσίασε τη συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας με την Aratos Films, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και το αφιέρωμα «Ολοκαυτώματα του 1821 στον σύγχρονο ιστορικό κινηματογράφο», με πρεμιέρα της νέας ιστορικής ταινίας-ντοκιμαντέρ «Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας, 1822», καθώς και τη διάθεση ταινιών σε σχολεία ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Τέλος, ο πατήρ Αθανάσιος Λιακόπουλος, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο, ευχαρίστησε τον Δήμο για την ένταξη του Δ΄ Συνεδρίου Νεολαίας στο πρόγραμμα των εορτασμών, τονίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών και των νέων, καθώς και τη σπουδαία σημασία της αγαστής συνεργασίας Εκκλησίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στις 10.30΄ θα τελεσθεί η Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμου.

09.45 έως και 10.00΄: Προσέλευση προσκεκλημένων στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό «ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ» (ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Αιγίου, οδός Μητροπόλεως).

Μετά την λήξη της Δοξολογίας, θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας από την κα Έλλη Δρούλια, ιστορικό και Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο.

Ακολουθεί μετάβαση Ιερού Κλήρου, επισήμων, Σημαιοφόρων Σχολείων στην προτομή Ανδρέου Λόντου, Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, για την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.Στις 12:00΄, μετάβαση στην Πλατεία Αγίας Λαύρας στην εξέδρα επισήμων, για την παρακολούθηση της ΕΠΙΣΗΜΗΣ παρέλασης. Εκκίνηση από τις οδούς: Κλεομένους Οικονόμου & Ρήγα Φερραίου.

Τιμές θα αποδοθούν από Στρατιωτικά Τμήματα, τις Φιλαρμονικές Αιγιαλείας (Αιγίου, Αιγείρας, Ακράτας), Σχολεία και Συλλόγους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή – Κυριακή (23-25 Ιανουαρίου 2026)

Δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αιγιαλείας: Δ΄ Συνέδριο Νεολαίας, με θέμα: “Οι Νέοι και η Δημιουργία: Ορθόδοξη Ευθύνη για το Περιβάλλον”.

• Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 17.00΄: Εργασίες Συνεδρίου, Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης”

• Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ώρα 08.00: Εργασίες Συνεδρίου, Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης”

• Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ώρα 17.15: Καλλιτεχνική Εκδήλωση Νεολαίας (στο πλαίσιο του Συνεδρίου), με θέμα “Νέοι και Δημιουργία εν χορώ”. Κινηματοθέατρο “Απόλλων”

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 20.00: Νυχτερινή Παρέλαση Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας των Συλλόγων: Αναβιωτικών, Χορευτικών, Λαογραφικών από όλη την Ελλάδα και την Αιγιάλεια, επί της οδού Κλ.Οικονόμου (έναρξη από συμβολή με Ρήγα Φερραίου) με την συνοδεία των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας, Αιγείρας.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 Τοπική Κοινότητα Τεμένης-Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και λήξη Συνεδρίου Νεολαίας:

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Τεμένης Αιγιαλείας

• 9.30΄: Προσέλευση επισήμων.

• 10.30΄: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Τεμένης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου. Την Ομιλία της ιστορικής επετείου θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος.

• Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και εορταστικές εκδηλώσεις από συλλόγους και φορείς.

Αίγιο

• 18.00΄: Επιστημονική Παρουσίαση και Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: “Ψηφιακή ανάδειξη και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Η περίπτωση της Μυστικοσυνέλευσης της Βοστίτσας (26-30/01/1821) και του μονοπατιού του Παλαιών Πατρών Γερμανού”, με ομιλήτριες την κα Άννα Σπυροπούλου, φιλόλογο - ιστορικό, Msc “Ψηφιακός Πολιτισμός” & κα Βάνα Μπεντεβή, φιλόλογο – ιστορικό, στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου.

• 20.00: Πρεμιέρα της Νέας Ιστορικής Δραματικής ταινίας- ντοκιμαντέρ του Βασίλη Τσικάρα (2025), το «Ολοκαύτωμα της Νάουσας, 1822», από το πολιτιστικό σωματείο Αratos films. Eίσοδος με κουπόνι ενίσχυσης του εθνικού έργου του σωματείου: 6 ευρώ. Κινηματοθέατρο "Απόλλων" στο Αίγιο.

Παράλληλα: Εκπαιδευτικές, Θρησκευτικές, Ιστορικές δράσεις στα σχολεία, που αναδεικνύουν και προβάλλουν τις διαστάσεις της εορτής της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας

EΚΘΕΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ- ΦΟΡΕΣΙΩΝ- ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1821

Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου

Το θέμα της φετινής έκθεσης «Αυθεντικά κειμήλια του 1821» (φορεσιές, άρματα και σχετικά αντικείμενα), παρουσιάζει ο Σκοπευτικός Όμιλος Παραδοσιακών Όπλων Πατρών, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μορφή και τον ρόλο του αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η έκθεση θα παρουσιάζει τον τρόπο οπλισμού, την ενδυμασία, καθώς και τον τρόπο ζωής της εποχής, αναδεικνύοντας τις ιστορικές συνθήκες και την πολιτιστική ταυτότητα της περιόδου.

Η έκθεση είναι δωρεάν και επισκέψιμη κάθε πρωί από 10.00 -14.00 & 17.00- 22.00, από Παρασκευή έως Δευτέρα μεσημέρι (23-26 Ιανουαρίου 2026).

Τον συντονισμό των Εορτών έχει η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας κα Μαρία Αγγελοπούλου.

Πληροφορίες:

• Για παραγγελία στεφάνων: 26910-26694, εσωτερικό: 1

• Τελετάρχες του Δήμου ορίζονται οι Δημοτικοί υπάλληλοι: κα Αγλαΐα Σαλαμούρα και κ. Αριστομένης Σταματόπουλος.