H Πατρινή Σήλια Πιτσίου στην Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας από την Υπουργό Παιδείας

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας στους/στις πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες όλων των Σχολών και Τμημάτων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Τα βραβεία απένειμε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ανάμεσά τους ήταν και η Πατρινή Σήλια Πιτσίου, η οποία συγκέντρωσε 18.840 μόρια, πέρασε πρώτη στη Σχολή Ικάρων.