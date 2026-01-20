Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

H Πατρινή Σήλια Πιτσίου στην Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας από την Υπουργό Παιδείας

H Πατρινή Σήλια Πιτσίου στην Τελετή Απον...

Στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας στους/στις πρωτεύσαντες/σες εισαχθέντες/είσες όλων των Σχολών και Τμημάτων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Τα βραβεία απένειμε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ανάμεσά τους ήταν και η Πατρινή Σήλια Πιτσίου, η οποία συγκέντρωσε 18.840 μόρια, πέρασε πρώτη στη Σχολή Ικάρων.

Ειδήσεις Τώρα

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση κινητοποίησης πέντε περιφέρειες της χώρας- Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - O καιρός στην Αχαΐα

Πάτρα: Tα πήρε και τα σήκωσε- Πτώσεις δέντρων και θραύση τζαμιών

Λιθοβούνι: Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του δολοφονημένου Κώστα Αλεξανδρή- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πανελλήνιες Σοφία Ζαχαράκη

Ειδήσεις