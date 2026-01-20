Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην κοπή βασιλόπιτας της ΔΕΕΠ Αρκαδίας

Το «παρών» έδωσε, μεταξύ άλλων, και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, επιβεβαιώνοντας ακόμη μία φορά τη διαχρονική παρουσία του και στήριξη στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στα στελέχη του κόμματος σε όλη τη χώρα.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανέφερε: «Σήμερα είμαι εδώ με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξεκίνησα από τη ΔΑΠ, συνέχισα στην ΟΝΝΕΔ, υπηρέτησα το κόμμα πολλές φορές και μετά την κυβέρνηση. Η δουλειά που κάνετε εδώ είναι εξαιρετική, η συγκεκριμένη Οργάνωση είναι από τις καλύτερες στη χώρα και το ξέρουμε. Θα τη χρειαστούμε. Θα χρειαστεί όλοι να είμαστε οργανωτικά έτοιμοι. Οι εκλογές θα είναι δύσκολες και πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι. Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή δύναμη!»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του Γρηγόρη Δημητριάδη στους αγώνες και στις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας. Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Να βεβαιώσω ότι αυτήν τη στιγμή λείπει, και ότι πολλά θα μπορούσαν να έχουν λυθεί με την παρουσία του. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν έχουμε την πολυτέλεια να απουσιάζουν τέτοιοι άνθρωποι και να μην έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο».

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης ο υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.