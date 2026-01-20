Το sms που ο Τραμπ ισχυρίζεται οτι του έστειλε ο Μακρόν: Σε περιμένω στο Παρίσι - Δεν καταλαβαίνω τι πας να κάνεις με την Γροιλανδία

Ένα sms του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε η Αμερικανική Προεδρία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στο sms που δημοσιοποίησε ο Τράμπ στη σελίδα του στο Truth, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να του γράφει ότι τον περιμένει στο Παρίσι με τους επτά ισχυρότερους του κόσμου G7 για να συζητήσουν για όλα τα ανοικτά μέτωπα του πλανήτη.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ ο Μακρόν του λέει ότι «είμαστε μαζί στο θέμα της Συρίας και του Ιράν, δεν καταλαβαίνω τι πας να κάνεις με την Γροιλανδία. Έλα να συναντηθούμε να χτίσουμε ξανά την σχέση μας». Και εμφανίστηκε διατεθειμένος να συγκληθεί η G7 μετά το Νταβός την Πέμπτη.