Τραμπ: 100% θα επιβάλλω δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες αν δεν δεχθούν τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Την πρόθεσή του να προχωρήσει «100%» στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις απαιτήσεις του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας διατύπωσε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δηλώνουν ότι η κυριαρχία του νησιού δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε «όλα τα προϊόντα» που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βρετανία από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς αν θα υλοποιήσει τις απειλές του, απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απαντώντας «no comment» σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας» και όχι στο ζήτημα της Γροιλανδίας.