Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 25 Ιανουαρίου

Οι σχέσεις επιτέλους βελτιώνονται για πέντε ζώδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026.

Αυτή την εβδομάδα, ακολουθήστε την καρδιά σας, αγνοήστε τις γνώμες των άλλων και αφήστε τον εαυτό σας να αγαπήσει με τον δικό σας, μοναδικό τρόπο.

Σύμφωνα με το enikos.gr τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, ξεκινά η εποχή του Υδροχόου, φέρνοντας μια πνοή φρέσκιας ενέργειας. Ο Ερμής μετακινείται επίσης σε αυτό το ζώδιο του αέρα την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, και ακολουθεί ο Άρης την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ενός τυχερού stellium (σύνοδος πολλών πλανητών) στον Υδροχόο. Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο των ελεύθερων πνευμάτων, της πρωτοτυπίας και της μοναδικότητας. Αυτό το ζώδιο φέρνει ένα μυστικιστικό στοιχείο στις σχέσεις του, διότι, ενώ είναι εξαιρετικά πιστό, επιζητά παράλληλα τεράστια ελευθερία. Δεν είναι ότι φοβούνται τη δέσμευση, απλώς γνωρίζουν ότι μια σχέση προορίζεται να προσθέτει κάτι στη ζωή, όχι να γίνει η ίδια η ζωή.

Αυτή είναι μια περίοδος επανάστασης απέναντι σε οτιδήποτε σας κρατά πίσω. Ο Υδροχόος είναι ζώδιο του αέρα, οπότε η κίνηση, η αλλαγή και η δράση είναι τα κύρια θέματα αυτής της εποχής. Ωστόσο, αυτή μπορεί να είναι και μια περίοδος δέσμευσης, νέου έρωτα και ρομαντικών αποδράσεων. Βεβαιωθείτε ότι τιμάτε αυτό που αισθάνεστε σωστό για εσάς, αντί να ακολουθείτε τους κανόνες των άλλων για την αγάπη.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται επιτέλους έως τις 25 Ιανουαρίου

Λέων,

Κριός,

Ζυγός,

Παρθένος,

Σκορπιός

Λέων

Λέοντες, η σχέση σας βελτιώνεται επιτέλους αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, όταν ο Ήλιος περνά στον Υδροχόο. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας ολοκαίνουργιας ζωδιακής περιόδου και μια καταπληκτική στιγμή για την αγάπη! Αυτή η ενέργεια είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή αν είστε ήδη σε μια σχέση. Σας ενθαρρύνει να δοκιμάσετε κάτι νέο μαζί και να βγείτε από την καθημερινότητά σας.

Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι γίνεστε πιο ρομαντικοί αυτή την περίοδο και έτοιμοι να κάνετε αλλαγές που προηγουμένως σας φόβιζαν. Για εσάς και τον σύντροφό σας, αυτή είναι μια αναζωογονητική περίοδος γεμάτη ενθουσιασμό και νέες δυνατότητες. Αν είστε αδέσμευτοι καθώς πλησιάζετε στην εποχή του Υδροχόου, προετοιμαστείτε για μια από τις πιο κοινωνικές περιόδους της χρονιάς σας.

Ο Υδροχόος δεν κυβερνά μόνο τη ζωή σας στον έρωτα, αλλά συγκεκριμένα τη συνάντηση νέων ανθρώπων και τα ραντεβού. Αυτό φέρνει περισσότερη δραστηριότητα στη κοινωνική σας ζωή και σας επαναφέρει στις δικές σας επιθυμίες. Να είστε ανοιχτόμυαλοι. Η περίοδος του Υδροχόου είναι μια υπέροχη στιγμή για να γνωρίσετε κάποιον ξεχωριστό, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τύπο σας ή να συμβεί ξαφνικά. Εστιάστε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία σε έναν σύντροφο και αφήστε την τύχη να κάνει τα υπόλοιπα.

Κριός

Κριοί, καθώς ο Ερμής περνά στον Υδροχόο την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η σχέση σας αρχίζει επιτέλους να βελτιώνεται. Με τον Ερμή στον Υδροχόο, νιώθετε πιο άνετα να μοιραστείτε τα όνειρα και τους στόχους σας με τον σύντροφό σας. Αν και συχνά κρατάτε ορισμένα κομμάτια της ζωής σας για τον εαυτό σας, ακόμα και από το άτομο που αγαπάτε, αυτή η ενέργεια βοηθά να φέρετε εσάς και τον σύντροφό σας πιο κοντά.

Ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας, οπότε φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο για να συζητήσετε με τον σύντροφό σας για το που βρίσκεστε στη ζωή και τι ελπίζετε για το μέλλον. Ο Υδροχόος συμβολίζει το μη συμβατικό, οπότε μην είστε υπερβολικά αυστηροί όταν έχετε αυτές τις συζητήσεις.

Δείτε τι θα συμβεί και αφήστε αυτήν την ενέργεια να σας βοηθήσει να αναπτύξετε έναν πιο βαθύ δεσμό με το άτομο που αγαπάτε. Ακόμα και αν είστε αδέσμευτοι, επωφελείστε από αυτή την ενέργεια, καθώς η περίοδος του Υδροχόου αρχίζει στις 19 Ιανουαρίου, φέρνοντας νέες ευκαιρίες στη ζωή σας. Με τον Ερμή επίσης σε αυτό το αέρινο ζώδιο, περιμένετε προτάσεις για αγάπη και προσκλήσεις για εξόδους.

Αυτή είναι μια πολύ δραστήρια περίοδος στη ζωή σας, οπότε μείνετε ανοιχτοί σε ό,τι προκύψει, αλλά μην ξεχάσετε να πάρετε και τον χρόνο για τον εαυτό σας. Η περίοδος του Υδροχόου ευνοεί ιδιαίτερα φιλίες που ξαφνικά μετατρέπονται σε ερωτικές σχέσεις, οπότε να είστε διατεθειμένοι να δώσετε μια ευκαιρία σε μια σχέση αντί να ανησυχείτε μόνο για το τι μπορεί να πάει στραβά.

Ζυγός

Ζυγοί, η ερωτική σας ζωή έχει βελτιωθεί σταθερά τον τελευταίο χρόνο, και αυτό συνεχίζεται και την εβδομάδα από 19 έως 25 Ιανουαρίου. Ενώ χρειάστηκε να ξεκαθαρίσετε πολλά πράγματα, τώρα βρίσκεστε σε μια θέση όπου αισθάνεστε επιτέλους ότι μπορείτε να ανασάνετε. Έχετε βρει τη σταθερότητα στη σχέση σας και στον εαυτό σας, και επειδή νιώθετε πιο ασφαλείς, έχετε αρχίσει να ονειρεύεστε το μέλλον. Όταν ο Άρης περάσει στον Υδροχόο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, θα νιώσετε μια ισχυρή ώθηση να προχωρήσετε στη σχέση σας.

Ενώ αυτή η ενέργεια μπορεί να ευνοήσει τον γάμο, το πιο σημαντικό είναι η ανάπτυξη και η βεβαιότητα ότι η σχέση σας πηγαίνει κάπου. Αυτή η ενέργεια σας βοηθά να αναλάβετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να προσεγγίσετε τις συζητήσεις με τον σύντροφό σας με τρόπο που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε γιατί αυτή η σχέση είναι πραγματικά προορισμένη να είναι.

Αν ακόμα αναζητάτε τον «έναν», τότε η ελπίδα έρχεται καθώς ο Άρης περνά στον Υδροχόο. Αυτή η σύγκλιση σας βοηθά να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά θέλετε, αντί να συμφωνείτε απλώς με ό,τι προτείνει κάποιος άλλος. Σας επιτρέπει να ξέρετε με σιγουριά τι θέλετε και τι χρειάζεστε από μια σχέση.

Είτε παίρνετε αποφάσεις πιο συνειδητά, είτε επιλέγετε κάποιον με τον οποίο μπορείτε να εξελιχθείτε, το σημαντικό είναι ότι κάνετε επιλογές που αντανακλούν τις αληθινές σας ανάγκες. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, Ζυγοί, και καθώς ο Άρης περνά στον Υδροχόο, θα κατανοήσετε πώς όλα αυτά οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.

Παρθένος

Παρθένοι, έχετε νιώσει ότι κάτι χτίζεται μέσα στη σχέση σας εδώ και κάποιο διάστημα, και τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να βελτιώνονται κατά την εβδομάδα 19 έως 25 Ιανουαρίου. Είτε είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε, είτε η στιγμή που θα αντιμετωπίσετε κάτι που αποφεύγατε, ήταν δύσκολο να καταλάβετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αναλάβετε. Ωστόσο, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, όλα αυτά αλλάζουν.

Αυτή η μέρα σας ωθεί να ακολουθήσετε μια διαισθητική προσέγγιση για να διαχειριστείτε ορισμένα θέματα ή να ξεκινήσετε μια σημαντική συζήτηση. Η λογική δεν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να αναζωπυρώσετε τη φλόγα ή να βρείτε συμβιβασμούς σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, οπότε αφήστε τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει και φροντίστε να εστιάσετε στην συναισθηματική ευημερία τόσο τη δική σας όσο και του συντρόφου σας.

Αυτή την εβδομάδα, η ρομαντική σας ζωή πηγαίνει σε νέα βάθη. Αν μόλις αρχίσατε να βγαίνετε με κάποιον ή σκέφτεστε να ανοίξετε ξανά την καρδιά σας για την αγάπη, το σύμπαν είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να καταλάβετε αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε εκείνο το ξεχωριστό άτομο στη ζωή σας. Φροντίστε να ελέγξετε πώς νιώθετε και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις συναισθηματικές σας ανάγκες.

Σκορπιός

Σκορπιοί, η σχέση σας βελτιώνεται επιτέλους καθώς το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Ταύρο ανατέλλει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης δεν αφορά μόνο προθέσεις, αλλά και την ενεργή δράση προς την υλοποίηση όσων έχετε ευχηθεί. Στον Ταύρο, αυτό το σεληνιακό γεγονός αντιπροσωπεύει την αγάπη, τις σχέσεις και ακόμα και θέματα επανένωσης. Είναι ήπιο, τρυφερό και γεμάτο ευκολία.

Αυτή η περίοδος δεν πρέπει να είναι γεμάτη με τελεσίγραφα ή επιθετικές ενέργειες, αλλά με ήρεμες συζητήσεις και πράξεις αγάπης. Αφήστε αυτό το νέο ξεκίνημα να εξελιχθεί αργά, Σκορπιοί. Βεβαιωθείτε ότι δεν κρίνετε τα συναισθήματα του συντρόφου σας ή το πόσο γρήγορα θέλουν να προχωρήσουν τη σχέση. Είναι καλύτερο να πάρετε τον χρόνο σας και να δημιουργήσετε κάτι που θα διαρκέσει πραγματικά.

Πιστέψτε ξανά στην αγάπη, ειδικά αν είστε αδέσμευτοι. Αυτή η σεληνιακή διέλευση σας καλεί να δράσετε για να προσελκύσετε την αγάπη ή να ερωτευτείτε ξανά με τη ζωή σας. Ενώ ο Ταύρος φέρνει ευκαιρίες για νέα αγάπη, βοηθά επίσης να εκτιμήσετε τη ζωή σας και να αγκαλιάσετε νέες εμπειρίες. Είτε αναζητάτε την αγάπη είτε προσπαθείτε να απολαύσετε την μοναξιά σας, αυτή η ενέργεια σας παρέχει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε.

Ο Ταύρος δεν είναι μόνο ένα ήπιο γήινο ζώδιο, αλλά και ένα που απολαμβάνει τις απλές χαρές. Θυμηθείτε, το απλό είναι καλύτερο, είτε πρόκειται για ραντεβού είτε για εξόδους μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι εξαιρετικά πολυτελές, αλλά κάτι που να έχει νόημα για εσάς.