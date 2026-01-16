Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κομιτάτο: Η καρναβαλική φλόγα «ζωντάνεψε» το κέντρο της Πάτρας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Γιορτινή ατμόσφαιρα, δυναμικά κρουστά και καρναβαλιστές να γεμίζουν τους δρόμους του κέντρου

Από το Στέκι του Καρναβαλικού Κομιτάτου στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, ξεκίνησε η πομπή των καρναβαλιστών, ντυμένων κυρίως στα λευκά -λευκό παντελόνι, λευκό τοπ και… λευκό μητρώο- χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι πιο δημιουργικές… παρεκκλίσεις που δίνουν πάντα ξεχωριστό χρώμα στο καρναβαλικό πνεύμα.

Η ατμόσφαιρα γιορτινή, με χαμόγελα, ρυθμό και συμμετοχή του κόσμου.

Τον παλμό της λαμπαδηδρομίας, δίνει η μπάντα κρουστών «Ταρατατζούμ», υπό τη διεύθυνση του βιρτουόζου του Ρυθμότοπου, Άκη Χατζημίχε, η οποία με τα δυναμικά της κρουστά ξεσηκώνει τους συμμετέχοντες και μετατρέπει τη διαδρομή σε μια ζωντανή μουσική εμπειρία. Ο ήχος των τυμπάνων αντηχεί στους δρόμους του κέντρου, προαναγγέλλοντας ότι η Πάτρα μπαίνει ξανά σε αποκριάτικους ρυθμούς.

Μετά από μια… εξαντλητική διαδρομή, περίπου 500 μέτρων, η πομπή έφτασε στην Πλατεία Γεωργίου, όπου συναντήθηκε με την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών. Εκεί,  ένωσαν τις δυνάμεις τους και άναψαν από κοινού την Καρναβαλική Φλόγα, ένα ισχυρό σύμβολο που θα φωτίσει την αποκριάτικη Πάτρα και θα δώσει το επίσημο σύνθημα για εβδομάδες γιορτής, σάτιρας και δημιουργίας, ενώ έγινε και η αποκάλυψη του μπάστακα, που επί δυο ημέρες, φτιαχνόταν στην πλατεία Γεωργίου.

 

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι Πατρινό Καρναβάλι 2026 Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών

Culture