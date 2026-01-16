Το τηλεοπτικό spot της ΕΡΤ για την Εναρκτήρια Εκδήλωση της 200ής Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό spot για την Εναρκτήρια Εκδήλωση της Διακοσιοστής (200ής) Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου (1826) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.

Μπορείτε να το δείτε το στο κανάλι του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο YouTube: https://youtu.be/wVpEZqI1Qwc

Κείμενο τηλεοπτικού spot

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, και τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων, θα παρουσιάσουν την εμβληματική 9η Συμφωνία του Μπετόβεν.

Συντελεστές

Σολίστ: Ελένη Κομνή (Σοπράνο)

Βίλλυ Κυριακοπούλου (Μεσόφωνος)

Γιάννης Χριστόπουλος (Τενόρος)

Πέτρος Μαγουλάς (Βαθύφωνος)

Προετοιμασία Χορωδίας ΕΡΤ: Μιχάλης Παπαπέτρου

Προετοιμασία Χορωδίας Δήμου Αθηναίων: Σταύρος Μπερής

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα «Τριάντη» - Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 20:00.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου - Πληροφορίες: megaron.gr