Οι βραβευμένες ταινίες του 28ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, στην Αθήνα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με την Αθήνα, έρχεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος για ένα δημιουργικό διήμερο γεμάτο σινεμά και νεανική έκφραση στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2026.

Μεταφέροντας τον παλμό και την αισθητική της πρόσφατης 28ης διοργάνωσης από την Ηλεία στην πρωτεύουσα, η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα πανόραμα των βραβευμένων ταινιών, καθώς και τις ξεχωριστές δημιουργίες των παιδιών και των νέων της 25ης Camera Zizanio. Tο πρόγραμμα εστιάζει στη διαδραστικότητα και την εκπαίδευση, πλαισιωμένο από βιωματικά εργαστήρια stop-motion, παρουσιάσεις και ανοιχτές συζητήσεις που δίνουν τον λόγο στα ίδια τα παιδιά και θέτουν στο επίκεντρο τη σχέση τους με την οπτικοακουστική δημιουργία.

Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μικρού και μεγάλου μήκους, οι δημιουργοί των οποίων παρακολουθούν με την κάμερα τους τις μικρές ηρωίδες και τους μικρούς ήρωες να βιώνουν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους, να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ενηλικιώνονται, να ζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, να νικούν μέσα από τη φιλία και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, να διαχειρίζονται τους φόβους τους, να κυνηγούν τα όνειρά τους αλλά και να αναμετρώνται με πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Ανάμεσα στις προβολές των εξαιρετικών μεγάλου μήκους ταινιών που βραβεύτηκαν στο φετινό φεστιβάλ, ξεχωρίζει αυτή της ταινίας "Διαβατάρικα όνειρα - Passing dreams" (κεντρική φωτ.) του Rashid Masharawi [Κυριακή 25/1, στις 21:00], αφού με αφορμή το οδοιπορικό του 12χρονου πρωταγωνιστή της στην Παλαιστίνη, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με την Carol Sansour, διευθύντρια του Athens Palestine Film Festival, για τον κατακερματισμό του χώρου και τον αντίκτυπο των συνθηκών κατοχής στην παιδική ψυχή.

Στο πρόγραμμα των βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους [Κυριακή 25/1, 19:00], ανάμεσα σε άλλα διαμαντάκια συναντάμε το Στο πούλμαν (Autokar) της Sylwia Szkiladz που διεκδικεί μια θέση στα Όσκαρ 2026, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στην επίσημη shortlist της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Με τις προβολές της Camera Zizanio, ο λόγος περνάει αποκλειστικά στα παιδιά και τους νέους. Η Camera Zizanio μας φέρνει σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματα ανήσυχων εκπροσώπων της Gen A και της Gen Z, που βρίσκουν δημιουργική διέξοδο στον κινηματογράφο και μας καλούν να δούμε τον κόσμο μέσα από τη δική τους ανατρεπτική ματιά.

Βραβευμένες ταινίες της 25ης Camera Zizanio θα προβληθούν σε δύο προγράμματα:

Μικροί Δημιουργοί, Μεγάλα Μηνύματα [Σάββατο 24/1, 17:00], με ταινίες παιδιών έως 12 ετών που εντυπωσιάζουν με την ευρηματικότητα και την ειλικρίνειά τους, και Η Αλήθεια σε Πρώτο Πλάνο [Κυριακή 25/1, 17:00], με δημιουργίες εφήβων και νέων 13-20 ετών, οι οποίες προσφέρουν μια τολμηρή ανατομία της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Πέρα από τις προβολές, στη διάρκεια αυτού του διημέρου στην Ταινιοθήκη το Φεστιβάλ Ολυμπίας δίνει έμφαση στη διάδραση και την εκπαίδευση, που αποτελούν ούτως ή άλλως βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του, με τις εξής δράσεις:

Εργαστήριο Από την Οθόνη... στα Χέρια σου!: Ένα βιωματικό εργαστήριο animation για παιδιά 8-11 ετών. Ξεκινά με την προβολή ταινιών μικρού μήκους και συνεχίζεται με τη δημιουργία σκηνών stop motion από τους μικρούς θεατές.

Εκδήλωση Το Cine Zizanio παρουσιάζει...: Μια προσομοίωση της ψηφιακής εκπαιδευτικής δράσης του Φεστιβάλ, όπου έφηβοι θα αναλάβουν ρόλο επιμελητή, θα παρουσιάσουν ταινίες και θα συντονίσουν τη συζήτηση με το κοινό.

Συζήτηση The Olympia Effect, Γυρίζοντας ταινίες με παιδιά - εμπειρίες και πρακτικές: Ένα πάνελ για το πώς γυρίζονται ταινίες με παιδιά, εστιάζοντας στις εμπειρίες, τις πρακτικές, τις προκλήσεις και το θεσμικό πλαίσιο.

*Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από τις 17:00 μέχρι τις 23:00.

Στις προβολές της Camera Zizanio, η είσοδος είναι δωρεάν.

-Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Ημερήσιο εισιτήριο για ενήλικες: 9 ευρώ

Ημερήσιο εισιτήριο για παιδιά: 6 ευρώ

Είσοδος ανά προβολή: 5 ευρώ.

Ηλεκτρονική προπώληση: https://tickets.tainiothiki.gr/

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου:

https://olympiafestival.gr/news/to-festival-olympias-stin-tainiothiki/

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος βρίσκεται στην εξής διεύθυνση:

Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136,

T.K. 104 35, Κεραμεικός, Αθήνα. Τηλ: 2103609695 - 2103612046.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ