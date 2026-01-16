Αρχίζουν οι Καρναβαλουπόλεις την Κυριακή 18/1 στα Ροΐτικα

Με κεντρικό μήνυμα την προστασία του περιβάλλοντος και έναν πλανήτη καλύτερο για να ζήσουν τα παιδιά μας, το Καρναβάλι των Μικρών βάζει πλώρη με την 1η Καρναβαλούπολη αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 11 το πρωί στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων.

Στόχος είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών που θα συμμετέχουν και κατ’ επέκταση η μεταφορά του προβληματισμού για την πορεία του πλανήτη μας στους ενήλικες, μέσω των μικρών καρναβαλιστών.

Τίτλος των φετινών Καρναβαλουπόλεων είναι «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας». Οι φετινές Καρναβαλουπόλεις θα πραγματοποιηθούν τόσο σε συνοικίες και γειτονιές της Πάτρας, όσο και στην καρδιά της πόλης (Ψηλά Αλώνια) και στα Παλαιά Σφαγεία.

Η Καρναβαλούπολη στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων

Ένα πληθωρικό πρόγραμμα διαδραστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων με τη συνδρομή μουσικής, θεάτρου, μαριονετών, κουκλοθεάτρου, παιχνιδιού και ακροβατών εγγυώνται ώρες ανεμελιάς, διασκέδασης, κεφιού και δημιουργίας από και για τους μικρούς μας φίλους. Και όλα αυτά «Φυσικά» με αγάπη και έγνοια για το περιβάλλον και τη φύση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1η Καρναβαλούπολης έχει ως εξής:

• Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Εν.Το.Πο.Σύρο Κοιν.Σ.Επ Εταιρεία Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής, Γεωργία Ματσούκα.

• Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση - Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού (Αντριάνα Ταβαντζή, παιδαγωγός – εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού) συντονίστρια της ομάδας «ΟροΠαίδιο»

• Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

• Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Χ- Saltibagos, Μαρία Βάρσου

• Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

1. Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών»

2. Λάβαρο «Καρναβαλάκι»

3. Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

Το πλήρες πρόγραμμα των φετινών Καρναβαλουπόλεων είναι το εξής:

• Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 – Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων, ώρα 11:00 π.μ.

• Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 – Πλατεία Ντε Μιράντα, (Στάδιο Παναχαϊκής) ώρα 11:00 π.μ

• Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 – Σκιές και Μάσκες (Παλαιά Σφαγεία,) ώρα 11:00 π.μ

• Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 – Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστήμιου στο Κουκούλι) ώρα 10:00 π.μ

• Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 – Κεντρική Καρναβαλούπολη Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, ώρα 11:00 π.μ