Πύργος: Ληστεία τα μεσάνυχτα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης που φορούσε κουκούλα full face εισέβαλε στο κατάστημα και κρατώντας μαχαίρι απείλησε το προσωπικό για να αποσπάσει χρηματικό ποσό και πολύ γρήγορα να τραπεί σε φυγή.

Άμεσα μετά την αποχώρησή του, ενημερώθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, συγκεντρώνοντας αρχικά πληροφορίες για την εμφάνιση του δράστη και έπειτα αναζητώντας τον στους γύρω δρόμους.

πηγη ilialive