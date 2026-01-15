Back to Top
Πύργος - Σκαφιδιά: Τραγικό τέλος για 80χρονο την ώρα που καίει λιόκλαρα

Διερχόμενοι τον εντοπίζουν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποιούν τις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης

Τραγική κατάληξη έχει το μεσημέρι της Πέμπτης η αγροτική εργασία για έναν 80χρονο άνδρα από τη Σκαφιδιά, ο οποίος χάνει τη ζωή του στο χωράφι του ενώ καίει λιόκλαρα.

Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr εντοπίζεται πεσμένος στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του, από διερχόμενους στο σημείο μεταξύ Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου. Άμεσα ειδοποιείται η Αστυνομία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σπεύδει στο σημείο και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Πύργου.

Εκεί, οι γιατροί διαπιστώνουν τον θάνατό του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδήσεις