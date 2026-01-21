Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Ιανουαρίου

Ποιων Αγίων τη μνήμη τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα
Τη μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και Αγίου Πατρόκλου τιμούμε σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Αγνή, Αγνούλα
Ευγένιος, Ευγένης (γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες)
Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα (γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες)
Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα
Η 21η Ιανουαρίου, εξάλλου, έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς.
