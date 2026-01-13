Η παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη για το Επιμελητήριο Αχαΐας και τους αγρότες

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη "Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα" αναφέρει:



"Έχουμε πολλές φορές επισημάνει τους τελευταίους μήνες την πλήρη απουσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας από τα όσα συμβαίνουν στην επιχειρηματικότητα αλλά και συνολικά στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην υπηρετείται η θεσμική αποστολή του Επιμελητηρίου σ ε όλα τα επίπεδα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το θέμα των αγροτικών αιτημάτων και των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που αποτελούν πρώτο θέμα στην δημόσια συζήτηση όλο το τελευταίο διάστημα. Από τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων, το θέμα είχε τεθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας από τον επικεφαλής του Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Γιώργο Παπαχριστόπουλο , ο οποίος περιέγραψε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και ζήτησε από το Δ.Σ. να εγκρίνει ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά του Επιμελητηρίου στην κατεύθυνση της στήριξης των αγροτών και των αιτημάτων τους. Ασφαλώς συμφωνήσαμε όλες οι παρατάξεις να αναληφθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες.

Έκτοτε και ενώ το θέμα εξακολουθούσε καθημερινά να απασχολεί όλη τη χώρα, το Επιμελητήριο Αχαΐας δεν εξέδωσε καμία επίσημη ανακοίνωση και δεν πήρε καμία ουσιαστική πρωτοβουλία δια του Προέδρου ή της Διοίκησής του για το αγροτικό ζήτημα. Πληροφορηθήκαμε πως απεστάλη μόνο μια επιστολή στο Υπουργείο, χωρίς να την γνωρίζει ούτε το Δ.Σ. ούτε και να την δημοσιοποιήσει η Διοίκηση ώστε να ενημερωθεί ο επιχειρηματικός κόσμος και οι πολίτες της Αχαΐας . Άρα ακόμη και να υπήρξε τέτοια επιστολή δεν την έμαθε ποτέ κανείς... !

Δυστυχώς, σε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα όπως το συγκεκριμένο, αποδεικνύεται πως οι διοικούντες είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν

με την στοιχειώδη σοβαρότητα στον ρόλο τους, παίρνοντας θέση σε υπαρκτά και ζωτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το Επιμελητήριο να μην έχει καμία συμμετοχή στις εξελίξεις.

Ως παράταξη θεωρούμε πως ο αγροτικός κόσμος αποτελεί συστατικό , αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής «αλυσίδας» και προφανώς θα πρέπει και ως Επιμελητήριο

να έχουμε θέση και συμβολή σε όσα συμβαίνουν και αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή.

Όμως η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ήταν και σε αυτό το ζήτημα απούσα".