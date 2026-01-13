Χριστίνα Αλεξοπούλου: 420.000 ευρώ σε Ερύμανθο και Καλάβρυτα για ζημιές στις υποδομές τους

"Χρήματα για την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές της, μετά από φυσικές καταστροφές, λαμβάνει η Αχαΐα, μέσω του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, με συνολική χρηματοδότηση 45.759.000 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο", ανακοινώνει η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ερυμάνθου χρηματοδοτείται με 220.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2025, ενώ ο Δήμος Καλαβρύτων ενισχύεται με 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό του δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι χρηματοδοτήσεις, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορούν έργα άμεσης αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις πρόληψης νέων κινδύνων, ώστε οι περιοχές που επλήγησαν να επανέλθουν σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση. Οι πόροι κατευθύνονται απευθείας στους Δήμους, οι οποίοι προχωρούν στην υλοποίηση των έργων βάσει τεχνικών εκθέσεων και αυτοψιών.

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επισημαίνει ότι η νέα αυτή χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης και την αποκατάσταση των ζημιών από ακραία φαινόμενα.

«Το ζητούμενο -και αυτό επιδιώκουμε συνεχώς- είναι οι Δήμοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα οικονομικά εργαλεία ώστε να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις σε έργα αποκατάστασης και προστασίας των υποδομών τους. Δεν περιοριζόμαστε στη διαχείριση των συνεπειών, αλλά στοχεύουμε στην πλήρη αποκατάσταση και στη θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, διεκδικούμε σταθερά χρηματοδοτήσεις για την Αχαΐα, ώστε κανένα διαθέσιμο κονδύλι να μη μένει ανεκμετάλλευτο και κάθε ευρώ να αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών», υπογραμμίζει η κα. Αλεξοπούλου.