Ο Γιώργος Παπαδάκης αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές, αλλά πάντα κατάφερνε να βγει νικητής, πριν τον «προδώσει» η καρδιά του την Κυριακή (04.01.2026) και «φύγει» τελικά από τη ζωή.

Ο προσωπικός γιατρός του αξέχαστου δημοσιογράφου, ο παθολόγος Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε στο ραδιόφωνο του Alpha και στην εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου, αποκαλύπτοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

«Τον Γιώργο τον παρακολουθούσα εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει και πολύ καλή δουλειά και με το θέμα του covid. Έχω μπροστά μου ένα μήνυμα, το οποίο μου είχε στείλει η Τίνα (σ.σ. σύζυγός του Γιώργου Παπαδάκη) εκ μέρους του. Είχα μία εξαιρετικά καλή χημεία με τον Γιώργο», είπε αρχικά ο γιατρός.

«Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές φορές. Είχε πολύ πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, το οποίο δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει πολλά χρόνια. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα τα οποία έκαναν την καθημερινότητά του πιο δύσκολη. Ήταν και καπνιστής», αποκάλυψε στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

«Παρά ταύτα, η χρόνια νόσος από την οποία υπέφερε και για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη, η οποία δυσκόλευε πολλές φορές την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η Τίνα πάρα πολύ. Ήταν με την καλή έννοια, “καρφί” που μου έλεγε τι έκανε ο Γιώργος», δήλωσε ακόμα.

Μάλιστα, ο Σωτήρης Αδαμίδης μίλησε και για τον χαρακτήρα του Γιώργου Παπαδάκη, τονίζοντας ότι είχε μία γλυκύτητα που τον δυσκόλευε ως γιατρό να είναι αυστηρός μαζί του.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία γλυκύτητα ως άνθρωπος που μπορούσε να σε δυσκολέψει για να είσαι αυστηρός μαζί του. Πριν λίγες ημέρες μου είχε πει ότι θα έρθει για έναν έλεγχο, δεν προλάβαμε», σημείωσε.

«Όλες τις φορές που είχε νοσηλευτεί είχε βγει αλώβητός και ακμαίος, από τις όποιες περιπέτειες», δήλωσε ακόμα ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

Στη συνέχεια η κουβέντα στράφηκε στους ανθρώπους που αφήνουν την ενεργό δράση και συνταξιοδοτούνται και ο Σωτήρης Αδαμίδης ανέφερε ότι πολλές φορές του χαρακτηρίζει έντονο συγκινησιακό στρες.

«Τους ανθρώπους που αποσύρονται από την ενεργό δράση τους χαρακτηρίζει ένα έντονο συγκινησιακό στρες», δήλωσε ακόμα, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να δυσκολέψει την καρδιά, ή να αντιμετωπίσουν αυτά τα άτομα προβλήματα κατάθλιψης.

Μάλιστα, ο Σωτήρης Αδαμίδης συμβούλεψε τους ανθρώπους που βγαίνει σε σύνταξη να έχουν ισχυρά ενδιαφέροντα και να χαίρονται τη ζωή, παρόλο που δεν είναι πια τόσο ενεργοί.