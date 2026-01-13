Συνατσάκη για Καινούργιου: Αν ήθελα να την πληγώσω, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος

Η Μαίρη Συνατσάκη ρωτήθηκε για το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου και προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και την αιτία της παρεξήγησης.

Όπως ανέφερε η influencer, αιτία της «κόντρας» ήταν ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή της παρουσιάστριας, την εποχή που ήταν έγκυος. Η ίδια ανέφερε πως δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια. Όπως είπε, αν ήθελε να δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα, θα έβγαινε να μιλήσει τότε που είχε ενοχληθεί και ήταν έγκυος.

Η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο Θέατρο Ακροπόλ και μίλησε μπροστά στις κάμερες για την Κατερίνα Καινούργιου. Όπως είπε, έχει ακούσει τις εξηγήσεις της παρουσιάστριας και επιθυμεί να κλείσει το όλο θέμα εδώ, ώστε και η ίδια να σταματήσει να δέχεται σχετικές ερωτήσεις.

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα και τώρα που σας κοιτάω στα μάτια όλες και όλους. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη, καλή ώρα σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα, ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow (στο Instagram), εντάξει; Πέρασαν τρεις μήνες που, όπου κι αν βρισκόμουν, μου έκαναν αυτή την ερώτηση και απαντούσα «Αφήστε το, εντάξει, όλα καλά».

Στο πλαίσιο του challenge στον Fipster, και για να ξεκαθαριστεί το τοπίο, μίλησα για αυτό το σκηνικό. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεση, θέλω να είναι πολύ καλά, θέλω να πάνε όλα μια χαρά, δεν ήταν μια προσωπική επίθεση.

Μίλησα για όλους και για την ομάδα της, ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει μάλλον με την… όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Το ακούω, το δέχομαι. Παίρνω αυτό που λέει και λέω αντίστοιχα ότι αν ενοχλήθηκε, θα μπορούσε κι εκείνη να μου κάνει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα.

Δεν το ξεκίνησα εγώ, ήθελα απλά να τελειώσει, γιατί μου φαινότανε πολύ άσχημο δύο μήνες συνεχόμενα να απαντάω στο «εντάξει, αφήστε το, δεν πειράζει». Κάτι έγινε, έγινε τότε. Ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και ακούω πολύ αυτό που είπε, ότι και εκείνη τότε θα ήθελε τα πράγματα να ‘ναι αλλιώς» ξεκαθάρισε η Μαίρη Συνατσάκη.