Παρουσίαση επετειακών εκδηλώσεων για τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας και τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάστηκε το επετειακό διήμερο εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς», στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Χρήστος Τσερεντζούλιας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος και ο Πρόεδρος του Α.Σ. «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς» κ. Νεκτάριος Αργυριάδης, οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Όπως τονίστηκε, το Αίγιο κατέχει κομβική θέση στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς εδώ οργανώθηκε η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας και λίγες εβδομάδες αργότερα υψώθηκε η πρώτη επαναστατική σημαία, με αρχηγό τον Ανδρέα Λόντο. Στα ιστορικά αυτά χνάρια χαράχθηκε και ο Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας, ως ένας ζωντανός φόρος τιμής στη διαδρομή της ελευθερίας.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Χρήστος Τσερεντζούλιας υπογράμμισε ότι «ο αθλητισμός αποτελεί έναν ισχυρό φορέα αξιών, μνήμης και κοινωνικής συνοχής. Μέσα από τον Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας και τις επετειακές εκδηλώσεις, συνδέουμε την ιστορική μας κληρονομιά με το παρόν και το μέλλον, αναδεικνύοντας το Αίγιο ως τόπο ιστορίας και δημιουργίας».

Αντίστοιχα, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος ανέφερε ότι «η Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας αποτελεί θεμέλιο της εθνικής μας μνήμης και της τοπικής μας ταυτότητας. Ο Δήμος Αιγιαλείας επενδύει συστηματικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, μέσα από δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό με τη συμμετοχή των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. «Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς» κ. Νεκτάριος Αργυριάδης επεσήμανε ότι «ο Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας έχει εξελιχθεί σε μια διοργάνωση-θεσμό, που δεν προβάλλει μόνο τον αθλητισμό, αλλά και την ιστορική διαδρομή του τόπου μας, μεταφέροντας ισχυρά μηνύματα μνήμης και συνέχειας».

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους πλήθος προσωπικοτήτων από τον αθλητικό και τον πολιτικό χώρο, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, όπως και η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κυρία Σοφία Σακοράφα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως φορέα αξιών, ιστορικής μνήμης και κοινωνικής συνοχής.

Ο Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύνδεσης του αθλητισμού με την ιστορική μνήμη και την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου (Ψαρών 2, Μυρτιά), θα πραγματοποιηθεί η κεντρική επετειακή εκδήλωση με βραβεύσεις αθλητών για τις διακρίσεις τους την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, καθώς και η παρουσίαση του νέου συλλεκτικού μεταλλίου του Ημιμαραθωνίου Αιγιαλείας, εμπνευσμένου από την ιστορία και τη γη της Αιγιάλειας.

Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς θα είναι ο Σπύρος Ανδριόπουλος, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ Μαραθωνίου.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας, καθώς και οι παράλληλοι αγώνες δρόμου 5 χλμ. και 1,5 χλμ., από τις 09:30 έως τις 13:30, με αφετηρία, τερματισμό και απονομές στον χώρο πλησίον του παλαιού λιμανιού του Αιγίου (Δώδεκα Βρύσες).

Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους φίλους του αθλητισμού και της ιστορίας να συμμετάσχουν ενεργά στις επετειακές εκδηλώσεις, τιμώντας τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας και αναδεικνύοντας τον διαχρονικό ρόλο του Αιγίου στον αγώνα για την ελευθερία.