Θεόδωρος Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα» - Το Επιμελητήριο Αχαΐας έκοψε την πίτα του

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Επιμελητήριο Αχαΐας παρουσία του Υπουργού Νίκου Δένδια. Η ανακοίνωσή του Επιμελητηρίου αναφέρει:

"Με ισχυρό πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο My Way η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Οι παρεμβάσεις του προέδρου Θεόδωρου Λουλούδη και του Α΄ αντιπροέδρου Αντώνη Κουνάβη ανέδειξαν ξεκάθαρα ότι το 2026 πρέπει να αποτελέσει έτος καμπής για την Αχαΐα, με το Επιμελητήριο να διεκδικεί κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής.

Θεόδωρος Λουλούδης: «Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά των έργων – Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αναμονή»

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρουσίασε αναλυτικό απολογισμό του 2025 και έθεσε με έμφαση τον στόχο για το 2026:

«Το 2025 έθεσε τις βάσεις. Το 2026, όμως, πρέπει να είναι η χρονιά των έργων, των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων. Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αναμονή. Μπορεί να προχωρήσει μπροστά – αρκεί να το αποφασίσει. Και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας».

Ο κ. Λουλούδης μίλησε για το αναπτυξιακό παράδοξο της Αχαΐας, για «παγίδα μέτριας ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες και αθροιστικές κρίσεις», παρουσιάζοντας παράλληλα το Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης (ΤΣΑ) με 6 πυλώνες και 85 δράσεις έως το 2031.

«Η Αχαΐα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον τρίτο αναπτυξιακό πόλο της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αντώνης Κουνάβης: Κρουαζιέρα και Πανελλαδική Έκθεση Προϊόντων οι δύο μεγάλοι στόχοι του 2026

Ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, αναφέρθηκε στο πολιτικό έργο του Νίκου Δένδια, σημειώνοντας ότι «υπηρετεί την ενότητα με σοβαρότητα και όραμα».

Αναφερόμενος στη στρατηγική της νέας διοίκησης, υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο λειτουργεί με πνεύμα εξωστρέφειας και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Ο πρώτος στόχος αφορά την ένταξη της Πάτρας στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας. Και ο δεύτερος στόχος είναι η διοργάνωση της Πανελλαδικής Έκθεσης Προϊόντων του πρωτογενούς τομέα τον προσεχή Μάιο, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την ποιότητα, την καινοτομία και την εξαγωγική δυναμική των τοπικών μας προϊόντων».

Νίκος Δένδιας: «Η Αχαΐα έχει τα πάντα, αλλά δεν έχουν οδηγήσει το ΑΕΠ εκεί που πρέπει – Είμαι στη διάθεσή σας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε την ομιλία του με θερμές αναφορές στην Πάτρα και στον θεσμό των Επιμελητηρίων, τονίζοντας ότι τα αισθάνεται ως «βιωμένη σχέση», υπενθυμίζοντας πως ο πατέρας του υπήρξε επί 20 χρόνια πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

Ο κ. Δένδιας στάθηκε στο αναπτυξιακό παράδοξο της Αχαΐας, λέγοντας:

«Η Αχαΐα έχει τα πάντα: οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, λιμάνι, αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο, βιομηχανική παράδοση, αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους, χειμερινό τουρισμό. Και όμως, όλα αυτά δεν έχουν οδηγήσει το ΑΕΠ εκεί που πρέπει».

Τόνισε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές για να μετατραπούν οι δυνατότητες σε πραγματικότητα και δήλωσε ξεκάθαρα:

«Είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας να φανώ χρήσιμος στην προσπάθεια που περιγράψατε», στέλνοντας μήνυμα έμπρακτης στήριξης προς την Αχαΐα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση άμυνας – καινοτομίας – τοπικής ανάπτυξης, καλώντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις της Πάτρας να συνεργαστούν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στάθηκε και στις δυνατότητες του αεροδρομίου του Αράξου για ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιοχής με την Ευρώπη.

Βραβεύσεις επιχειρήσεων – Τιμή στην επιχειρηματική συνέχεια της Αχαΐας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Επιμελητήριο Αχαΐας βράβευσε για την πολύχρονη προσφορά τους τις επιχειρήσεις:

Μύλοι Κεπενού

Οινοποιία Cavino

Πλέσσας Μεταφορική

Πέττας Παύλος – Έλαια και Προϊόντα Ελαίου

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις από τις πέντε βραβευθείσες επιχειρήσεις είναι τρίτης γενιάς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιχειρηματική κουλτούρα της Αχαΐας και τη συμβολή των οικογενειακών επιχειρήσεων στην τοπική οικονομία.

Ένα σαφές μήνυμα για το 2026

Η εκδήλωση δεν είχε χαρακτήρα τυπικής εθιμοτυπίας. Ανέδειξε έναν θεσμό ενεργό, διεκδικητικό και στρατηγικά προσανατολισμένο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Η Αχαΐα δεν ζητά άλλα λόγια – ζητά έργα. Και το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά που οι δυνατότητες θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα.

Την εκδήλωση παρουσίασε η συντονίστρια της Ομάδας Επικοινωνίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Ελένη Ντάκου".