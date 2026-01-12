Πάτρα: Μια ακόμα προφυλάκιση για τον θάνατο του Κ. Μπασιλάρη

Προφυλακίστηκε ένας ακόμα άνδρας ηλικία 31 ετών, για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη μετά από ξυλοδαρμό σε κέντρο της Πάτρας, τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται οτι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκαν τέσσερις συλληφθέντες.

Ο ένας κρίθηκε προφυλακιστέος ένω οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.