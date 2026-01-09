Back to Top
Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού με 21 επιβάτες

Λόγω αστοχίας υποδομής ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία του Προαστιακού Πατρών

Ακινητοποιήθηκε την Παρασκευή (09/01) στις 18:26 η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα αποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

 «Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία.

#tags Προαστιακός Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

