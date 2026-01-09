Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις 4 ανήλικες που επιτέθηκαν σε 16χρονη

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που επιτέθηκαν σε 16χρονη ανήλικη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με το enikos.gr δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος τριών γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικες καθώς και οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.