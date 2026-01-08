Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας τιμά την 35η Επέτειο Μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας με κείμενο του αναφέρεται στην 35η Επέτειο Μνήμης και Τιμής της δολοφονίας του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα.

"35 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του αγωνιστή καθηγητή,Νίκου Τεμπονέρα,που έγινε στις 9 του Γενάρη του 1991 στο σχολικό συγκρότημα του τότε 3ου & 7ου Γυμνασίου και Λυκείου Πάτρας, ύστερα από δολοφονικό χτύπημα του Γιάννη Καλαμπόκα, στελέχους της ΟΝΝΕΔ και παρακρατικών στοιχείων ενάντια στο μαθητικό κύμα καταλήψεων των σχολείων στην αντεκπαιδευτική πολιτική της τότε κυβέρνησης Κων/νου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τότε να αποσύρει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο του Υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου και το μαζικό εκπαιδευτικό κίνημα κατάφερε σημαντική νίκη με φάρο τη θυσία του Νίκου.

Σήμερα, 35 χρόνια μετά,η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με παρόμοια νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, ψηφίζει νομοθετήματα προσθέτοντας και νέο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό περιεχόμενο (ν.4823/21 για την παιδεία, ν.4808/21 καιν.5053/23 για τα εργασιακά, ν.5056/2023 για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών),νομοθετεί την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών-ιδιωτικών πανεπιστημίων γυρίζοντας την εκπαίδευση δεκαετίες πίσω, κατηγοριοποιώντας τα σχολεία, καταργώντας το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις.

35 χρόνια μετά,η κυβέρνηση καταργεί το δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, το οποίο ποινικοποιεί προβαίνοντας σε καθαιρέσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολείων και παραπομπή εκπαιδευτικών στα πειθαρχικά συμβούλια,γιατί συμμετέχουν στην προκηρυγμένη απεργία-αποχή από την αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση.Σχεδιάζει και μετατρέπει τα δημόσια σχολεία σε σχολεία πολλών ταχυτήτων(Ωνάσεια,Πρότυπα κλπ)με ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες και λειτουργίες εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει ψίχουλα αυξήσεων για τους εργαζόμενους, ενώ η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καλπάζουν και οδηγούν την κοινωνία σε φτώχεια και εξαθλίωση.

35 χρόνια μετά, οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους καταρρέουν (Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση),η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της υποχρηματοδότησης, που έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες παραιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μαζικές παραιτήσεις από τα Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και την κατάρρευση του Ε.Σ.Υ. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, ο Νίκος Τεμπονέρας ΖΕΙ στους αγώνες του λαού και της νεολαίας για ένα δημόσιο, συμπεριληπτικό και δωρεάν ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις, για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών, για αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία, για Ειρήνη στην περιοχή μας και στον κόσμο, για μόρφωση, δουλειά και ζωή με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Πατρών συμμετέχει και καλεί τους εκπαιδευτικούς στην εκδήλωση που θα γίνει στο χώρο μνήμης την Παρασκευή, 9/1/2026, στις 18.00".

*Πρόεδρος του Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας είναι ο Χρήστος Τσόγκας.