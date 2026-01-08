Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 11/1 στην Καλάνιστρα Αχαΐας

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Αγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εύχεται σε όλο τον κόσμο καλή και δημιουργική χρονιά, υγεία, ευημερία, αγάπη και ειρήνη και ξεκινά τις εθελοντικές αιμοδοσίες της νέας χρονιάς αυτή την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία στην Καλάνιστρα την Κυριακή 11/1/2026 (9.30-13.30) στο Πνευματικό Κέντρο της κοινότητας σε συνεργασία με το Εκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Αγαπητοί αιμοδότες, η αιμοδοσία γίνεται σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες στρέφουμε το βλέμμα σε ότι δίνει πραγματική αξία στην ζωή την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής, κάνουμε ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. «Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».

“ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ“.