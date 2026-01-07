Δήμος Πατρέων: Καταδίκη της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, στη σημερινή του συνεδρίαση (7-1-2026), ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης με το οποίο καταδικάζεται απερίφραστα η στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του στον λαό της χώρας, μέσα σε κλίμα έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρεται: "Το Δημοτικό Συμβούλιο στην σημερινή (7-1-2026) συνεδρίασή του, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης με το οποίο καταδικάζεται η στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας.

Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατέθεσαν τα δικά τους ψηφίσματα, ενώ η μια παράταξη (Σπιράλ) αποχώρησε.

Μάλιστα η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, έφθασε στο σημείο να εξισώσει τον φασισμό με τον κομμουνισμό σε μια προσπάθεια να «ξεπλύνει» τις ευθύνες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που αθώωσε τις ΗΠΑ για το αιματοκύλισμα του λαού της Βενεζουέλας και του κάθε λαού, για την κλοπή των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας του.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων καταδικάζει απερίφραστα τη γενικευμένη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, η οποία εκδηλώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο Βενεζουελανικό λαό.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τους βομβαρδισμούς, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και κάθε μορφή ξένης επέμβασης, καθώς και την απαγωγή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, που παραβιάζουν την κυριαρχία της χώρας και απειλούν την ειρήνη σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Το πραγματικό υπόβαθρο της επίθεσης είναι η εφαρμογή του αναθεωρημένου δόγματος Μονρόε, με το οποίο οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στη Λατινική Αμερική, αντιμετωπίζοντας ολόκληρη την περιοχή ως ζώνη αποκλειστικής επιρροής και «πίσω αυλή» των συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η όξυνση των ανταγωνισμών με άλλα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Κίνα και η Ρωσία, πληρώνεται για ακόμη μία φορά από τους λαούς.

Καταδικάζουμε και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που στην ουσία νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Ο λαός της Βενεζουέλας, όπως και κάθε λαός, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέγει τον δικό του δρόμο, το παρόν και το μέλλον του, χωρίς επεμβάσεις, απειλές ή πολέμους.

Απαιτούμε την άμεση παύση της στρατιωτικής επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας, την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Καραϊβική και τον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας, της αυτοδιάθεσης και της εδαφικής ακεραιότητας του λαού της Βενεζουέλας»".