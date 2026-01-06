Στο πλευρό Δανίας - Γροιλανδίας με κοινό ανακοινωθέν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για την Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, δηλώνουν σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας.

Το κοινό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δίνει έμφαση στην σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την δράση τους, αναφέρεται στο κείμενο.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαίων ηγετών.