Πάτρα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέλφια για τον θάνατο του 30χρονου στο νυχτερινό κέντρο- Τι αναφέρουν οι πληροφορίες

Αυτοβούλως φέρονται να παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας 5/1 στις αστυνομικές αρχές δύο αδέλφια, ηλικίας 35 και 38 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το newsbomb.gr, κατά την πρώτη τους επαφή με τους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του 30χρονου, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνοι που ευθύνονται για τον θάνατό του.

«Δεν τον σκοτώσαμε εμείς. Υπάρχει ντοκουμέντο που δείχνει τον φονιά», φέρονται να δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις, τυχόν οπτικό υλικό από τον χώρο, καθώς και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους αδελφούς φέρεται να έχει δεχθεί τρεις μαχαιριές. Σημειώνεται ότι τα δύο αδέλφια είναι μεταξύ των συνολικά εννέα ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου Κώστα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων (μεταξύ τους και τα δύο αδέλφια), ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου. Σημειώνεται ότι μέχρι αύριο θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης των εμπλεκομένων από τον ανακριτή και οι κατηγορίες που θα τους αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή.