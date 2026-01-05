Πάνω από 20.000 αλκοτέστ τις πρώτες 5 ημέρες του χρόνου - 152 παραβάτες

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως λέει η ΕΛΑΣ.