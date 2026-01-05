Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάνω από 20.000 αλκοτέστ τις πρώτες 5 ημέρες του χρόνου - 152 παραβάτες

Πάνω από 20.000 αλκοτέστ τις πρώτες 5 ημ...

Από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι αλκοολομέτρησης

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως λέει η ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πόσες μέρες θα μείνουμε χωρίς Λαϊκές Αγορές;

Τι ζήτησε ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών, για το "χάος" στους δρόμους της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Τι σχεδιάζει η Περιφέρεια για το χώρο απέναντι από Κάστρο του Ρίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αττική Έλεγχοι Αλκοόλ

Ειδήσεις